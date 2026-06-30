Monsoon Update: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट! 2, 3 और 4 जुलाई को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश

विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 से 4 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में, दो और तीन जुलाई को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में तथा तीन और चार जुलाई को दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने के आसार हैं। इसके अतिरिक्त, अगले दो-तीन दिनों के दौरान मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे दमन और दीव, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पूरे जम्मू और कश्मीर, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब के अधिकांश हिस्सों सहित राजस्थान के कुछ और भागों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं।