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ईरान के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी ने की बात, मिडिल ईस्ट में तनाव पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई।
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भारत

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Rahul Yadav

Jun 30, 2026

PM Modi, PM Modi Iran Call, Masoud Pezeshkian, Iran President, India Iran Relations, West Asia News, Middle East Conflict, Iran Israel Conflict, Narendra Modi News,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो - आईएएनएस)

PM Modi Iran Call: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को क्षेत्र के ताजा घटनाक्रम और आगे की स्थिति से अवगत कराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया और कहा कि सभी लंबित मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही होना चाहिए।

PM मोदी ने क्या कहा?

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। हाल के तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम समुद्री मार्गों को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है।

खबर अपडेट की जा रही है…

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Updated on:

30 Jun 2026 10:11 pm

Published on:

30 Jun 2026 09:48 pm

Hindi News / National News / ईरान के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी ने की बात, मिडिल ईस्ट में तनाव पर हुई चर्चा

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