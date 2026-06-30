ईरान के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी ने की बात, मिडिल ईस्ट में तनाव पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो - आईएएनएस)
PM Modi Iran Call: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को क्षेत्र के ताजा घटनाक्रम और आगे की स्थिति से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया और कहा कि सभी लंबित मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही होना चाहिए।
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। हाल के तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम समुद्री मार्गों को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है।
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