केतन मर्डर केस के बाद लोहागढ़ किले को देखना चाहते हैं टूरिस्ट, संख्या में 50% की बढ़ोतरी

कई पर्यटकों ने बताया कि वे विशेष रूप से उस जगह को देखने आए हैं। जहां पर यह घटना हुई थी। एक पर्यटक ने कहा कि वे मूल रूप से किसी अन्य ट्रेक के लिए निकले थे। लेकिन इस मामले की चर्चा के कारण वे लोहागढ़ पहुंच गए। वहीं एक अन्य पर्यटक ने कहा कि हाल की खबरों ने उनकी क्यूरिसिटी बढ़ा दी है। इसलिए वे खुद उस जगह को देखना चाहते थे। वहीं कुछ पर्यटकों ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। वो सावधानी बरतने की बात भी कह रहे हैं।