लॉन्चिंग से पहले लीक हुआ Apple iPhone 18 Pro का फोटो-वीडियो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुआ था साइबर हमला

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सप्लायर ‘टाटा इलेक्ट्रानिक्स’ पर हुए साइबर हमले के बाद हजारों नहीं, बल्कि 2 लाख से ज्यादा फाइलें ‘डार्क वेब’ पर धड़ल्ले से डाल दी गई। इन फाइलों में iPhone 18 Pro के पार्ट्स, टेस्टिंग, बैटरी मॉड्यूल, कैमरा पार्ट्स और चिप्स की जानकारी मौजूद है। हालांकि इन दस्तावेजों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐप्पल की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।