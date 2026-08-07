एपल Apple यूएसए की महशूर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का निर्माण करती है। खासकर यह कंपनी अपने आईफोन्स को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। स्मार्टफोन्स के अलावा एपल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच, टीवी तथा सॉफ्टवेयर मार्केट में भी उतार चुकी है। 2007 में कंपनी ने अपना पहला आईफोन 1 पेश किया था। इसके बाद कंपनी आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस तथा आईफोन 10 लॉन्च कर चुकी है। इसकी लेटेस्ट स्मार्टवॉच एपल वॉच सीरीज 3 है। वहीं, लेटेस्ट टीवी एपल 4के टीवी है। यह कंपनी अपने टैबलेट को आईपैड, कंप्यूटर को आईमैक, लैपटॉप को मैकबुक तथा म्यूजिक प्लेयर को आईपॉड नाम से जारी करती है। इसके अलावा यह कंपनी, Apple Pay, Apple Store, iTunes Store, App Store, Mac App Store, iBooks Store, iCloud तथा Apple Music जैसी सर्विसेज भी मुहैया कराती है।

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