7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

एपल

एपल Apple यूएसए की महशूर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का निर्माण करती है। खासकर यह कंपनी अपने आईफोन्स को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। स्मार्टफोन्स के अलावा एपल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच, टीवी तथा सॉफ्टवेयर मार्केट में भी&nbsp;उतार चुकी है। 2007 में कंपनी ने अपना पहला आईफोन 1 पेश किया था। इसके बाद कंपनी आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस तथा आईफोन 10 लॉन्च कर चुकी है। इसकी लेटेस्ट स्मार्टवॉच एपल वॉच सीरीज 3 है। वहीं, लेटेस्ट टीवी एपल 4के टीवी है। यह कंपनी अपने टैबलेट को आईपैड, कंप्यूटर को आईमैक, लैपटॉप को मैकबुक तथा म्यूजिक प्लेयर को आईपॉड नाम से जारी करती है। इसके अलावा यह कंपनी, Apple Pay, Apple Store, iTunes Store, App Store, Mac App Store, iBooks Store, iCloud तथा Apple Music जैसी सर्विसेज भी मुहैया कराती है।

लॉन्चिंग से पहले लीक हुआ Apple iPhone 18 Pro का फोटो-वीडियो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुआ था साइबर हमला

राष्ट्रीय

iPhone 18 Pro Leaked Latest Update

Apple Revenue Story: 100 बिलियन से 435 बिलियन डॉलर तक Tim Cook के दौर में Apple ने रचा इतिहास

Patrika Special News

टिम कुक का सफर

Patrika Special News

कौन है अमर सुब्रमण्य? भारतीय मूल के शख्स को ऐप्पल में मिली बड़ी ज़िम्मेदारी

विदेश

Amar Subramanya

विदेश

बेटे को गिफ्ट किया iPhone 16 Pro Max, एक महीने बाद ही हो गया बंद, अब Apple स्टोर को वापस करने पड़ेंगे लगभग 2 लाख

राष्ट्रीय

Apple Store

राष्ट्रीय

Latest Hindi News

भारत छोड़ो आंदोलन: जब गांधी के एक आह्वान ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत, जानिए कैसे एकजुट हुआ था देश

Patrika+

Patrika+

वैदिक युग से आज तक, जानें खिचड़ी का सफर और इसकी अनकही कहानी

Patrika+

Patrika+

IND vs SL: शुभमन गिल चोट के चलते हुए बाहर, तो कौन लेगा उनकी जगह? रेस में सबसे आगे तीन दावेदार

क्रिकेट

क्रिकेट

Guna News: भतीजे के शादीशुदा महिला के साथ चले जाने के विवाद के बाद चाचा की मौत, कथित प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी

गुना

गुना

अब्बू अतीक और चाचा अशरफ के जनाजे में क्यों नहीं पहुंच पाया था अबान अहमद? 221 दिन बाद कब्र पर पढ़ी थी फातिहा

प्रयागराज

प्रयागराज

Top Stories

1

तलाक की अर्जी के कई महीनों बाद बड़ा यू-टर्न! CM विजय की पत्नी संगीता ने वापस लिया केस

2

Aban Death Case: किसकी थी क्रेटा कार? कितने बजे होगा माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का अंतिम संस्कार; जानें केस अपडेट

3

Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान में एक साथ होंगे पंचायत व निकाय चुनाव, सीट आरक्षण के लिए होगी लॉटरी

4

Success Story: 600 रुपए से शुरू हुआ सफर, आज 280 ट्रकों के मालिक राजस्थान के रमेश; सैकड़ों लोगों को दे रहे रोजगार

5

भाई की मौत से बेखबर रहा अतीक का बड़ा बेटा उमर, सुपुर्द-ए-खाक के लिए पैरोल मांगने की तैयारी में परिवार

More in Trending News

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special

गांव में ही तैयार हो रहा ‘मिनी फूड प्रोसेसिंग हब’, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बदली वनोपज की परिभाषा

Tribal Women Empowerment
Patrika Special News

दहेज में मांगे थे सिर्फ 7 पौधे, अब 12 राज्यों में मुफ्त बांट रहे हरियाली की उम्मीद… जानें बालोद के ‘बीज दूत’ भोज साहू की प्रेरक कहानी

Chhattisgarh News
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की बेटियों का कमाल, स्मार्ट छड़ी से लेकर सोलर आधारित स्मार्ट छतरी बनाई, बना विज्ञान की नई पहचान

Government School innovation
Patrika Special News

बारिश आते ही बाजार में छा जाता है फूटू, जानिए छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी की खासियत

Chhattisgarh Wild Mushroom
Patrika Special News

Alcohol Side Effects: छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला खुलासा! शराब बना रही युवाओं को समय से पहले दिव्यांग, 35 की उम्र में बदल रही कूल्हे की जोड़

Alcohol Side Effects
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.