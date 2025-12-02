कौन है अमर सुब्रमण्य? भारतीय मूल के शख्स को ऐप्पल में मिली बड़ी ज़िम्मेदारी

अमेरिका (United States Of America) की कई बड़ी टेक और दूसरी कंपनियों में भारतीय मूल के लोगों को बड़ी ज़िम्मेदारी मिली हुई है और अब उस लिस्ट में अमर का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिकन टेक इंडस्ट्री में भारतीय मूल के इंजीनियर्स की अहम भूमिका है जिससे अमेरिका भी वाकिफ है। हालांकि समय-समय पर कई अमेरिकी राजनेता यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय लोग अमेरिकियों से नौकरी छीन रहे हैं और इसके लिए वो H-1B वीज़ा को बंद करने की मांग भी उठाते हैं, लेकिन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी कह चुके हैं कि H-1B वीज़ा के ज़रिए भारत समेत दूसरे देशों के टैलेंटेड लोगों का अमेरिका आना काफी अहम हैं।