Pulse Processing Unit : श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में लगेगी हाईटेक दाल प्रोसेसिंग यूनिट, ₹25 लाख तक मिलेगा अनुदान

Pulse Processing Unit : राजस्थान के कृषि प्रधान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित राज्य के सभी 37 जिलों में अब दलहन की केवल खेती ही नहीं, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का मजबूत ढांचा भी तैयार होगा। केंद्र सरकार के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत प्रत्येक जिले में न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटे क्षमता वाली एक आधुनिक दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई स्थापित की जाएगी। इस योजना पर राज्य में कुल 9.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।