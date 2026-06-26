Rajasthan Crime: राजस्थान में पाकिस्तान से आई 50 करोड़ की 10 किलो हेरोइन जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार बस स्टैंड ठाकरी, अनूपगढ़ रोड रायसिंहनगर क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान आरोपी अनुज कुमार (32) निवासी रावला, संजय उर्फ सेठी (21) निवासी 12 केएनडी रावला व श्रीकृष्ण उर्फ राहुल (32) निवासी हनुमान मंदिर के पास, रावला के कब्जे से 166 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। तीनों को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त कार जब्त कर ली गई। इस संबंध में रायसिंहनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जांच गजसिंहपुर थाना प्रभारी शालू बिश्नोई को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि नशा तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई में विशेष रूप से एएनटीएफ के कांस्टेबल आरिफ हुसैन की भूमिका उल्लेखनीय रही।