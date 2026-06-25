25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: नशे की दवा के कोडवर्ड में ‘हरा तोता’ और ‘नीला फोर्ड’ रखे नाम, प्रशासन ने कसा शिकंजा

Drug Abuse Medicines: श्रीगंगानगर जिले में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने उन दवाइयों की खुली और अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगा दी है, जिनका इस्तेमाल इन दिनों नशे के रूप में किया जा रहा है।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anand Prakash Yadav

Jun 25, 2026

Anti Narcotics Initiative

श्रीगंगानगर में नशे की दवा की अवैध बिक्री पर शिकंजा, पत्रिका फाइल फोटो

Drug Abuse Medicines: श्रीगंगानगर जिले में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने उन दवाइयों की खुली और अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगा दी है, जिनका इस्तेमाल इन दिनों नशे के रूप में किया जा रहा है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर प्रीगाबलिन, टापेंटाडोल और जोपिक्लोन साल्ट आधारित दवाइयों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे श्रीगंगानगर जिले में लागू हो गया है और अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।

नशे की दवा के रखे कोडवर्ड

श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने जिन दवाओं की बिक्री पर शिकंजा कसा गया है, वे एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों की श्रेणी में भले न आती हों, लेकिन जिले में इनका दुरुपयोग तेजी से बढ़ा है। नशे की दुनिया की कूट भाषा में इन्हें ‘सिग्नेचर’, ‘जॉडियर’, ‘हरा तोता’, ‘संतरी’, ‘हरे कैप्सूल’ और ‘नीला फोर्ड’ जैसे नामों से जाना जा रहा है। अभी तक बाजार में नशीली दवा की धड़ल्ले से बिक्री होने की शिकायतें जिला प्रशासन को मिल रही थी। यही वजह है कि लोकहित और नवयुवकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इन पर सख्त निगरानी का फैसला लिया है।

आदेश में यह प्रावधान

आदेश के तहत 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगाबलिन, टापेंटाडोल और जोपिक्लोन युक्त दवाइयों का क्रय-विक्रय बिना बिल नहीं किया जा सकेगा। खुदरा विक्रेता इन दवाओं की बिक्री केवल चिकित्सक की मूल पर्ची पर करेंगे और उस पर अपनी मुहर व दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा। वहीं थोक विक्रेताओं को इन दवाइयों का बैच नंबर सहित दैनिक स्टॉक रजिस्टर रखना होगा और उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक व प्रशासन को भेजनी होगी। डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा बिक्री पर दवा स्टोर संचालक के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा।

मेडिकल स्टोर का निरीक्षण

प्रशासन ने यह भी तय किया है कि सहायक औषधि नियंत्रक, उपखंड अधिकारी और पुलिस विभाग संयुक्त टीमें बनाकर हर माह 3 से 5 तारीख के बीच मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण करेंगे। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या आदेश उल्लंघन मिलने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Rajasthan Crime: सहेली ही निकली मास्टरमाइंड, पति के साथ मिलकर लूटी ज्वेलरी, गोल्ड-लोन लेने गई थी पीड़िता

ये भी पढ़ें
Rajasthan Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Sri Ganganagar: नशे की दवा के कोडवर्ड में ‘हरा तोता’ और ‘नीला फोर्ड’ रखे नाम, प्रशासन ने कसा शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर की 9 सहित 12 ग्राम पंचायतों के प्रशासक पदमुक्त

Sri Ganganagar: Zila Parishad Office
श्री गंगानगर

Rajasthan Farmers : परंपरागत खेती छोड़ अपनाया जैविक तरीका, जानिए राजस्थान के युवा किसान रामकुमार की सफलता की कहानी

Rajasthan Sri Ganganagar young farmer Ramkumar success story Know
श्री गंगानगर

Pre-Monsoon: श्रीगंगानगर में दिखा प्री-मानसून का असर, कई जगह जमकर बरसे बादल, कल 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rain in Sriganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan: मां का साया छिना, ब्लड कैंसर ने घेरा, पाठशाला जाना छूटा मगर पढ़ने का ख्वाब नहीं टूटा

School Student Cancer Battle
श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: सहेली ही निकली मास्टरमाइंड, पति के साथ मिलकर लूटी ज्वेलरी, गोल्ड-लोन लेने गई थी पीड़िता

Rajasthan Crime
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.