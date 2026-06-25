Sri Ganganagar: नशे की दवा के कोडवर्ड में ‘हरा तोता’ और ‘नीला फोर्ड’ रखे नाम, प्रशासन ने कसा शिकंजा

श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने जिन दवाओं की बिक्री पर शिकंजा कसा गया है, वे एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों की श्रेणी में भले न आती हों, लेकिन जिले में इनका दुरुपयोग तेजी से बढ़ा है। नशे की दुनिया की कूट भाषा में इन्हें ‘सिग्नेचर’, ‘जॉडियर’, ‘हरा तोता’, ‘संतरी’, ‘हरे कैप्सूल’ और ‘नीला फोर्ड’ जैसे नामों से जाना जा रहा है। अभी तक बाजार में नशीली दवा की धड़ल्ले से बिक्री होने की शिकायतें जिला प्रशासन को मिल रही थी। यही वजह है कि लोकहित और नवयुवकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इन पर सख्त निगरानी का फैसला लिया है।