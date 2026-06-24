Rajasthan Crime: सहेली ही निकली मास्टरमाइंड, पति के साथ मिलकर लूटी ज्वेलरी, गोल्ड-लोन लेने गई थी पीड़िता

महिला और उसकी सहेली ने शोर मचाकर आरोपियों का पीछा किया लेकिन आरोपी भागने में सफल रहे। मामला दर्ज होने के बाद पुरानी आबादी थाना प्रभारी सीआई रमेश कुमार न्यौल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की। जांच में सामने आया कि वारदात में पीड़िता की सहेली सुमन और उसके पति रिंकू की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केदार चौक निवासी रिंकू पुत्र लक्ष्मणदास और उसके दोस्त वार्ड नंबर आठ केदार चौक निवासी रवि कुमार पुत्र प्रेम कुमार को गिरफ्तार कर लिया।