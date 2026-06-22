Rajasthan Crime : रोहित गोदारा गैंग के शूटर शकील अंसारी को लेकर पंजाब पहुंची राजस्थान पुलिस, अब खुलेंगे कई नए राज

Rajasthan Crime : गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह से जुड़े आरोपी शकील अंसारी की ओर से अमृतसर से हथियार खरीदकर गैंग के सदस्यों तक पहुंचाने का मामला सामने आया है। मामले की जांच कर रही जवाहरनगर थाना पुलिस आरोपी को साथ लेकर पंजाब रवाना हुई है, जहां हथियारों की खरीद और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। पुलिस के अनुसार पंजाब के लुधियाना स्थित दुर्गा कॉलोनी निवासी शकील अंसारी रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय शूटर एवं सहयोगी है। उस पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप है।