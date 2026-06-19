श्रीगंगानगर: 21 जून को नीट री-एग्जाम, केंद्रों के बाहर 300 मीटर तक रहेगा नो-एंट्री जोन, साइबर कैफे भी बंद

NEET Re Exam 2026: 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी-2026 पुन: परीक्षा को लेकर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित गतिविधि या सुरक्षा में चूक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

इस बार जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2256 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के निर्देशानुसार प्रत्येक केंद्र के 300 मीटर दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश, भीड़ जुटाना और अनावश्यक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।