श्रीगंगानगर जिले में भीषण सड़क हादसा : पति-पत्नी की मौके पर हुई मौत, गांव में शोक की लहर

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि कार का संतुलन बिगड़ने के कारण यह दुर्घटना हुई। एक ही हादसे में पति-पत्नी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है।