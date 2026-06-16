Laila-Majnu Tombs in Sri Ganganagar : सरहद पर बसे बिंजौर गांव में लैला-मजनूं की मजारों पर सोमवार को पांच दिवसीय मेले का समापन हो गया। हजारों श्रद्धालुओं की आस्था, लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की अमर दास्तान के बीच एक सवाल फिर गूंजता रहा कि क्या इन मजारों को कभी वह पहचान मिलेगी, जिसका सपना वर्षों से दिखाया जा रहा है? मार्च 2022 में तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने घोषणा की थी कि लैला-मजनू मेले को पर्यटन विभाग की देखरेख में विकसित किया जाएगा तथा मजनूं सीमा चौकी और बिजौर क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाने के प्रयास होंगे।