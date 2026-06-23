Barmer Accident: बारात की जगह घर से उठी दूल्हे की अर्थी, सेहरा बंधने से पहले हुई मौत, सांत्वना देने वाले भी रो पड़े

बाछड़ाऊ चौकी प्रभारी यूसूफ खान ने बताया कि नरपतराम और सुखदेव परिवार के साथ बाड़मेर शहर से शादी का सामान खरीदने गए थे। रात को दोनों बाइक पर सामान लेकर गांव लौट रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी गाड़ी में पीछे-पीछे आ रहे थे। हादसे के बाद पीछे आ रहे परिजन और आसपास के लोग तुरंत दोनों को निजी वाहन से धोरीमन्ना अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने सुखदेव को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नरपतराम को प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर रेफर किया गया। लेकिन वहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।