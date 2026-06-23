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बाड़मेर

Barmer Accident: बारात की जगह घर से उठी दूल्हे की अर्थी, सेहरा बंधने से पहले हुई मौत, सांत्वना देने वाले भी रो पड़े

राजस्थान के बाड़मेर जिले से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक की शादी से कुछ घंटों पहले सड़क हादसे में मौत हो गई। घर में शादी की रश्में चल रही थी, परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा थे। घर में जश्न का माहौल था, लेकिन एक हादसे ने शादी की खुशियां मातम में बदल दी। इस हादसे में सिर्फ दूल्हा ही नहीं, बल्कि उसके चचेरे भाई की भी मौत हो गई।
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बाड़मेर

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Kamal Mishra

Jun 23, 2026

Barmer Accident

Barmer Accident : मृतक नरपतराम (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

बाड़मेर। सदर थाना क्षेत्र के लूखू भाखरी में सोमवार रात एक सड़क हादसे ने शादी वाले घर की खुशियां पलभर में मातम में बदल दी। मंगलवार को जिस युवक की बारात निकलनी थी, वह दूल्हा सोमवार रात ही काल के गाल में समा गया। दूल्हे के चचेरे भाई की भी मौत हो गई। दोनों बाड़मेर शहर से शादी का सामान खरीदकर बाइक से गांव लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे-68 पर सामने से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

सदर थाना पुलिस के अनुसार हादसे में सेड़वा गौड़ा निवासी नरपतराम (21) पुत्र गोकलाराम और उसके चचेरे भाई सुखदेव (27) पुत्र वागाराम की मौत हो गई। नरपतराम की 23 जून को बारात जानी थी। घर में शादी की अंतिम तैयारियां चल रही थीं, लेकिन किसे पता था कि सेहरे की जगह कफन बंध जाएगा और शहनाइयों की जगह चीख-पुकार गूंज उठेगी।

शादी का सामान लेकर लौट रहे थे घर

बाछड़ाऊ चौकी प्रभारी यूसूफ खान ने बताया कि नरपतराम और सुखदेव परिवार के साथ बाड़मेर शहर से शादी का सामान खरीदने गए थे। रात को दोनों बाइक पर सामान लेकर गांव लौट रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी गाड़ी में पीछे-पीछे आ रहे थे। हादसे के बाद पीछे आ रहे परिजन और आसपास के लोग तुरंत दोनों को निजी वाहन से धोरीमन्ना अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने सुखदेव को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नरपतराम को प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर रेफर किया गया। लेकिन वहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

सांत्वना देने वाले भी रो पड़े

अचानक हुए हादसे के बाद जब दोनों का शव घर पहुंचा तो सभी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। जो लोग परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे वे भी अपने आंसू रोक नहीं सके। सभी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था आखिर भगवान ने ऐसा दुख क्यों दिया। जो युवक अपनी शादी के लेकर खुश था। परिवार और रिश्तेदार शादी की खुशियां मना रहे थे। अचानक हुए हादसे ने सबकुछ खत्म कर दिया।

पिता गांव में किसान

परिजनों ने बताया कि नरपतराम जयपुर में टाइल्स फैक्ट्री में काम करता था। उसके पिता किसान हैं और एक छोटा भाई है। वहीं सुखदेव किशनगढ़ (अजमेर) में अपने पिता के साथ टाइल्स का काम करता था। बताया जा रहा है कि नरपतराम ने दो महीने पहले ही नई बाइक खरीदी थी। उसी बाइक से अपनी बारात के लिए सामान खरीदने गया था।

यह वीडियो भी देखें :

पुलिस ने वाहनों को किया जब्त

दूसरी तरफ हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। बाछड़ाऊ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप व बाइक जब्त कर ली। हाईवे पर यातायात सुचारू करवाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Updated on:

23 Jun 2026 10:42 pm

Published on:

23 Jun 2026 10:05 pm

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