Sriganganagar News: श्रीगंगानगर में छत पर सरिया चढ़ाते समय लगा करंट, दो श्रमिकों की मौत

छत पर मौजूद 20 जेड निवासी 65 वर्षीय अमरीक सिंह सरिया पकड़ रहा था। संदीप को करंट लगते देख उसने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे अमरीक सिंह ने जिला चिकित्सालय ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर जवाहरनगर थाना पुलिस के एसआइ जयवीर सिंह मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। दोनों शव राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता (शहर प्रथम) पंकज जोशी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।