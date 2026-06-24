Pre-Monsoon: श्रीगंगानगर में दिखा प्री-मानसून का असर, कई जगह जमकर बरसे बादल, कल 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी मौसम का असर रहने की संभावना है। जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को अजमेर, अलवर, बारां, ब्यवार, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, भरतपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड़, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और फलोदी में मेघगर्जन, वज्रपात, झोंकेदार तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है।