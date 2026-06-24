Rajasthan: मां का साया छिना, ब्लड कैंसर ने घेरा, पाठशाला जाना छूटा मगर पढ़ने का ख्वाब नहीं टूटा

Inspirational Student Story: जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो तैयारी का बिलकुल भी मौका नहीं देती। श्रीगंगानगर जिले के गांव मिर्जावाला निवासी 15 वर्षीय साजिद के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पहले मां का साया छिन गया और अब ब्लड कैंसर ने घेर लिया है। इसके बावजूद हालात और बीमारी से बालक पूरे हौसले से लड़ रहा है। बीमारी से पाठशाला जाना छूट गया। मगर पढ़ने का ख्वाब नहीं टूटा है। उसकी आंखों में पढ़कर शिक्षक बनने का सपना पल रहा है। लेकिन बीमारी और उस पर बढ़ते खर्च ने साजिद के दिहाड़ी मजदूर परिवार के हालात बिगाड़ दिए हैं।