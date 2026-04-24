Apple Revenue Story: 100 बिलियन से 435 बिलियन डॉलर तक Tim Cook के दौर में Apple ने रचा इतिहास

Apple Revenue: साल 2011 में स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) ने जब एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दिया, तब कई विशेषज्ञों ने दावा किया था कि कंपनी अब पहले जैसी कामयाबी दोबारा हासिल नहीं कर पाएगी। इसके बाद टिम कुक (Tim Cook) को जिम्मेदारी सौंपी गई। एक ऐसे शख्स को, जिन्हें शांत स्वभाव, मजबूत रणनीति और बेहतर प्रबंधन के लिए जाना जाता था। उस समय बहुत लोगों को उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन आने वाले सालों में उन्होंने हर आलोचना का जवाब अपने काम से दिया।