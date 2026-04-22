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Patrika Special News

West Bengal Election 2026: चुनाव में महिला नेताओं का फैशन स्टाइल स्टेटमेंट बना चर्चा का विषय

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। चुनावी जंग में उतरीं सभी पार्टियां एड़ी—चोटी का जोर लगा रही हैं। प्रचार अभियान के बीच कई महिला नेताओं ने अपने वाकपटुता के साथ लुक और फैशन सेंस को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरने में कामयाबी हासिल की है। आइए जानते ऐसी महिला नेताओं के बारे में जानते हैं।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 22, 2026

West Bengal Politics 2026

पश्चिम बंगाल चुनाव में ये महिला नेता सुर्खियों में बनी हुई हैं (Photo: IANS)

West Bengal Election 2026: पश्चिमी देशों में राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाएं ट्रेंड के हिसाब से फैशनेबुल लुक में नजर आती हैं। भारतीय राजनीति में राजनेता खासतौर पर फैशन के मामले में आमतौर पर दो कदम पीछे नजर आती रही हैं। हालांकि देश की राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप बढ़ने के साथ ही वह अपने व्यक्तित्व और प्रस्तुति पर अधिक ध्यान देने लगी हैं और ट्रेंड के अनुसार अपने लुक को ढाल रही हैं। मौजूदा बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत या हार होगी, इससे इतर यह देखना भी रोचक है कि राजनीति में फैशन और लुक्स (West Bengal's women leaders Fashion and Looks) को लेकर वर्जनाएं टूट रही हैं। आइए पश्चिम बंगाल की उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मतदाओं का ध्यान आकर्षित किया है।

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