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Patrika Special News

आपकी जेब से रोज गायब हो रहे 50-100 रुपए… और आपको पता भी नहीं

Daily Hidden Expenses: 50-100 रुपए तो हर दिन जेब से ऐसे जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता... अगर आप भी ऐसा ही सोचने वालों में से हैं, तो जरा ध्यान दें... क्योंकि आप सालाना 2 या 5 हजार नहीं, 18000 से 36000 रुपए का बड़ा खर्च कर रहे हैं... अब रुकिए और जरूर पढ़िए आपके काम की खबर जो आपको सिखाएगी कैसे करें बचत?

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Apr 23, 2026

Daily Hidden Expenses

Daily Hidden Expenses(photo: AI)

Daily Hidden Expenses: सुबह की जल्दी में एक कप चाय, 10-11 बजते ही लगती है भूख, दो फ्रेंड्स को साथ लिया और पहुंच गए नाश्ता करने.. तीन समोसे, तीन चाय या फिर हल्के नाश्ते के रूप में कुछ और। जो भी खाया बिल एक ने चुकाया… हर बार बारी-बारी से ही सही आप एक दिन में 50-100 रुपए तक खर्च कर रही हैं। ये कहानी काल्पनिक नहीं, बिल्कुल रियल है। तीन सहेलियों की इस कहानी (Daily Hidden Expenses) का हिस्सा अकेली ये तीनों ही नहीं, बल्कि भारत के हजारों-लाखों हो सकता है करोड़ों लोग हैं।

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