आपकी जेब से रोज गायब हो रहे 50-100 रुपए… और आपको पता भी नहीं

Daily Hidden Expenses(photo: AI)
Daily Hidden Expenses: सुबह की जल्दी में एक कप चाय, 10-11 बजते ही लगती है भूख, दो फ्रेंड्स को साथ लिया और पहुंच गए नाश्ता करने.. तीन समोसे, तीन चाय या फिर हल्के नाश्ते के रूप में कुछ और। जो भी खाया बिल एक ने चुकाया… हर बार बारी-बारी से ही सही आप एक दिन में 50-100 रुपए तक खर्च कर रही हैं। ये कहानी काल्पनिक नहीं, बिल्कुल रियल है। तीन सहेलियों की इस कहानी (Daily Hidden Expenses) का हिस्सा अकेली ये तीनों ही नहीं, बल्कि भारत के हजारों-लाखों हो सकता है करोड़ों लोग हैं।
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