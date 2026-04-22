22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Climate Crisis: धरती पर CO₂ का बढ़ता खतरा, मीथेन और N₂O ने तोड़े 30 लाख साल के रिकॉर्ड ,तेजी से गर्म हो रही है पृथ्वी

Climate Crisis India: धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। WMO की रिपोर्ट के अनुसार 30 लाख साल में पहली बार ऐसे हालात बने हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट का खतरा बढ़ गया है। जानिए इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Ravendra Mishra

Apr 22, 2026

ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि

ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि (AI)

Climate Crisis India: दुनिया की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली और गर्मी बढ़ाने वाली गैसें तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ( World Meteorological Organization) की रिपोर्ट के मुताबिक, CO₂,CH4 ,N2O जैसे गैसों का स्तर बढ़ता जा रहा है। 30 लाख सालों में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी है। इंसान अपनी सुविधा के लिए लगातार कोयला, पेट्रोल और डीजल जला रहा है, जिससे ये गैसें और बढ़ रही हैं। इसी वजह से धरती तेजी से गर्म हो रही है और मौसम बिगड़ता जा रहा है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो हालात संभालना मुश्किल हो सकता है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Doctor Shopping in India : भारत में ‘डॉक्टर शॉपिंग’ एक अनकहा संकट या बेहतर इलाज की तलाश?

Patrika Special News

Tobacco India Study: तंबाकू छोड़ते ही 2 करोड़ परिवारों की बदल सकती है किस्मत, कमाई का 6.4 फीसदी हो जाता है स्वाहा

Tobacco India New Study
Patrika Special News

Science: विज्ञान और तकनीक में तेजी से बढ़ रही है भारतीयों की रुचि, दुनिया में सिर्फ ब्राजील से हैं हम पीछे

विज्ञान और तकनीक में तेजी
Patrika Special News

CG News: अब रोशनी से दौड़ेगा इंटरनेट, सीधे प्रकाश से ट्रांसफर होगा डेटा, बस्तर जैसे सुदूर इलाकों को मिलेगा नया जीवन

CG News: अब रोशनी से दौड़ेगा इंटरनेट, सीधे प्रकाश से ट्रांसफर होगा डेटा, बस्तर जैसे सुदूर इलाकों को मिलेगा नया जीवन
Patrika Special News

अनोखी भारतीय शादी: बैलगाड़ी पर मायरा, आसमान से उतरी बहू, तो कहीं दुल्हन ने घोड़ी चढ़ निभाई रस्म

Unique Indian Wedding
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.