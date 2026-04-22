Climate Crisis: धरती पर CO₂ का बढ़ता खतरा, मीथेन और N₂O ने तोड़े 30 लाख साल के रिकॉर्ड ,तेजी से गर्म हो रही है पृथ्वी

Climate Crisis India: दुनिया की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली और गर्मी बढ़ाने वाली गैसें तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ( World Meteorological Organization) की रिपोर्ट के मुताबिक, CO₂,CH4 ,N2O जैसे गैसों का स्तर बढ़ता जा रहा है। 30 लाख सालों में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी है। इंसान अपनी सुविधा के लिए लगातार कोयला, पेट्रोल और डीजल जला रहा है, जिससे ये गैसें और बढ़ रही हैं। इसी वजह से धरती तेजी से गर्म हो रही है और मौसम बिगड़ता जा रहा है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो हालात संभालना मुश्किल हो सकता है।