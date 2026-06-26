रात 9.20 बजे तक छिपा बैठा था सांप, राजगढ़ में ‘मम्मी-पापा’ को रुला गया 5 साल का विराट

चिकित्सकों के अनुसार सभी सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन यह पहचानना आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि काटने वाला सांप विषैला था या नहीं। इसलिए हर सर्पदंश को गंभीर मानते हुए तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए, जहां आवश्यकता पड़ने पर एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) इंजेक्शन देकर उपचार किया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सांप के जहर का असर शरीर के तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार और मांसपेशियों पर पड़ सकता है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर सांस लेने में दिक्कत, लकवा, आंतरिक रक्तस्राव और गंभीर स्थिति में मौत भी हो सकती है।