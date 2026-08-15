Rajgarh News : 1857 से 33 साल पहले यहां जाग चुकी थी आज़ादी की अलख, गोवा मुक्ति में भी छलकाया रक्त

राजगढ़ अंचल की देशभक्ति की कहानी 1947 पर खत्म नहीं हुई। वर्ष 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन में जिले के तीन क्रांतिकारी शहीद हुए। ब्यावरा के श्याम भरथरे, पिपल्याकुल्मी के बाबूलाल सौंधिया और माचलपुर के कल्याण शर्मा ने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के आंदोलन में प्राण न्योछावर किए। सुठालिया के शिवदयाल मिश्र और ब्यावरा के रामकरण उग्र भी इस आंदोलन में गंभीर रूप से घायल हुए। इसलिए राजगढ़ की आजादी की कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह 1824 के प्रतिरोध से शुरू होकर 1947 की स्वतंत्रता और उसके बाद भी देश के लिए दिए गए बलिदानों तक फैली हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर इस इतिहास को याद करना उस मिट्टी और उन लोगों को नमन करना है, जिन्होंने अलग-अलग दौर में देश के लिए अपना सब कुछ दिया।