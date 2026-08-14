तिरंगे के तीन रंगों में रंगी राजगढ़ की खेती, संतरा-लहसुन-धनिया ने देशभर में बनाई पहचान

राजगढ़ से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट

Rajgarh Agriculture Independence Day Special: 15 अगस्त को जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा होगा, तब मध्यप्रदेशके राजगढ़ जिले के खेत भी अपनी कहानी कहेंगे। यहां केसरिया रंग संतरे की मिठास में है, सफेद रंग लहसुन की पहचान में है और हरा रंग धनिए की खुशबू में हैं। ये तीन फसलें महज खेतों की उपज नहीं हैं, इनके साथ किसान की मेहनत, मिट्टी की ताकत और देशभर के बाजारों तक पहुंचती जिले की पहचान जुड़ी है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर राजगढ़ को खेतों के इन तीन रंगों से देखना भी आजादी के पर्व को अपने तरीके से महसूस करना है।