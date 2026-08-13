Rajgarh News: बायपास पर तीन पलटी खाई गुरु कृपा बस, फोरलेन के बीच गिरी बस, 30 यात्री घायल

बस में सवार घायल यात्री गुना निवासी ज्ञान सिंह ने बताया कि हादसे से करीब 10 किलोमीटर पहले से ही बस लहराते हुए चल रही थी। चालक तेज रफ्तार में बस चला रहा था। नरसिंहगढ़ बायपास पर टर्न के दौरान बस अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई। ज्ञान सिंह भी हादसे में घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि बस पलटने के दौरान वे सीट के नीचे फंस गए थे। इसी वजह से उन्हें अपेक्षाकृत कम चोट आई। उन्होंने बताया कि बस में कुछ यात्री सीटों पर बैठे थे, जबकि कई यात्री खड़े भी थे।