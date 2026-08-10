Rajgarh News: सड़क समझकर पानी में उतार दी कार, देखते ही देखते बह गई, चार बच्चों समेत 9 लापता

Rajgarh Flood Accident: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले मप्र के राजगढ़ जिले में बीते 24 घंटे से जिले में जारी बारिश से हर कस्बा, शहर जल मग्न है। सारंगपुर ब्लॉक के पड़ाना बायपास पर सोमवार को ईको कार नाले में डूब गई। जिस नए बायपास से होकर देवास जिले के सतवास से परिवार सारंगपुर के कड़लावद जा रहा था, उसी बायपास पर बने पुल पर अत्यधिक बारिश के कारण पानी भर गया था। बाहर से आए चालक को पानी की गहराई और पुल की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा। कार पानी में उतरते ही असंतुलित होकर बह गई। कार में सवार 11 लोगों में से दो किसी तरह बाहर निकल आए। एक महिला का भी रेस्क्यू किया गया। अभी तक दो महिलाओं के साथ ही एक बच्चे और दो अन्य के शव मिल चुके हैं। अभी अन्य की तलाश जारी है।