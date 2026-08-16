Rajgarh News: सबको रुला गई 5 साल की लाडली राधिका…. 3 घंटे बाद मिली तो मासूम को देखकर बिलख उठा पूरा गांव

मामला 15 अगस्त को ब्यावरा. कालीपीठ थाना क्षेत्र के आंबा गांव में शनिवार दोपहर दर्दनाक हादसे में मां के सामने पांच वर्षीय मासूम की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार राधिका (5) पिता चंदर सिंह सेन की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम अपनी मां के साथ कुएं पर गई थी, तभी दोपहर 12 बजे अचानक पैर फिसलने से कुएं में जा गिरी। बेटी को कुएं में गिरता देख मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे तक बच्ची को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।