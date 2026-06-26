फोन बंद हुआ तो पापा ने दौड़ाई कार, इंदौर से 337 किमी दूर मिली 26 साल के बेटे की लाश

Ritik Soni Ashoknagar- अशोकनगर में कार में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने उनकी पहचान मुस्कान जैन और रितिक सोनी के रूप में की। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि रितिक ने मुस्कान की कुल्हाड़ी और कटर से गला काटकर हत्या कर दी फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों के परिजन इस वारदात से हतप्रभ हैं। युवा बेटे-बेटी की मौत से मां पिता बिलख रहे हैं। रितिक के पिता राकेश, करीब 337 किमी दूर इंदौर से कार दौड़ाते हुए अशोकनगर आए थे। यहां 26 साल के जवां बेटे की लाश देख गमगीन हो गए। अशोकनगर एसपी ने केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है।