राम मंदिर चढ़ावा चोरी: कोषाध्यक्ष चुप और उन पर चुप्पी क्यों? उठ रहे कई और सवाल

महंत नृत्यगोपाल दास अध्यक्ष (President) ट्रस्ट के सर्वोच्च मार्गदर्शक। अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर 'मार्कंडेय आश्रम' और मणिराम दास की छावनी के प्रमुख हैं। वे राम जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष रहे हैं।

चम्पत राय महासचिव (General Secretary), जिन्होंने 26 जून को इस्तीफा दिया है। निर्माण कार्यों का मुख्य समन्वय। वे विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राम मंदिर आंदोलन में लंबे समय तक सक्रिय रहने के कारण उन्हें मंदिर के भूमि और कानूनी मामलों का गहरा अनुभव है।

स्वामी गोविन्द देव गिरी कोषाध्यक्ष (Treasurer) वित्तीय प्रबंधन और दान खातों की देखरेख। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। वे 'महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान' के संस्थापक हैं और उन्हें शास्त्रों, वेद-वेदांग तथा वित्तीय पारदर्शिता का विशेषज्ञ माना जाता है।

नृपेंद्र मिश्र अध्यक्ष - भवन निर्माण समिति मंदिर के भौतिक और तकनीकी निर्माण का प्रबंधन। उत्तर प्रदेश कैडर के 1967 बैच के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव (Principal Secretary) के रूप में कार्य कर चुके हैं।

पद्मश्री श्री के. परासरण संस्थापक ट्रस्टी सदस्य कानूनी मामलों में वरिष्ठतम सलाहकार। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) और देश के सबसे प्रतिष्ठित वयोवृद्ध वकीलों में से एक हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम लला विराजमान की तरफ से मुख्य पैरवी उन्होंने ही की थी।

स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती जी महाराज सदस्य (Trustee) आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में मार्गदर्शन। वे प्रयागराज (इलाहाबाद) स्थित ज्योतिष्पीठ के पूर्व शंकराचार्य हैं ।

स्वामी विश्वप्रशन्नतीर्थ जी महाराज सदस्य (Trustee) सामाजिक और धार्मिक समरसता का कार्य। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध उडुपी पेजावर मठ (कर्नाटक) के 33वें पीठाधीश।

परमानंद गिरी सदस्य (Trustee) नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार। हरिद्वार स्थित 'अखंड परमधाम' के प्रमुख। दर्जनों आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाओं के संचालक। वेदांत के प्रखर ज्ञाता।

महंत दिनेन्द्र दास सदस्य (Trustee) निर्मोही अखाड़े के मुख्य प्रतिनिधि। अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के प्रमुख (महंत)। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के निर्देशानुसार इस प्राचीन अखाड़े को प्रतिनिधित्व देने के लिए इन्हें ट्रस्ट में शामिल किया गया।

डॉ. अनिल मिश्र सदस्य (Trustee)। इन्होंने भी 26 जून को इस्तीफा दे दिया है। स्थानीय प्रशासनिक व सामाजिक तालमेल। अयोध्या के नामी होम्योपैथिक डॉक्टर। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़ाव।

विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र सदस्य (Trustee) इन्हें 'अयोध्या के राजा' (रामायण काल के राजवंश के वंशज) के रूप में जाना जाता है। वे अयोध्या के पूर्व शाही परिवार से हैं और रामायण मेला समिति के संरक्षक भी हैं।

कामेश्वर चौपाल सदस्य (Trustee) बिहार के रहने वाले दलित समुदाय के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने ही 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली 'शिलान्यास ईंट' रखी थी।

प्रशांत लोखंडे, आई.ए.एस. केंद्र सरकार के प्रतिनिधि (पदेन सदस्य) केंद्र सरकार और ट्रस्ट के बीच प्रशासनिक कड़ी। केंद्र सरकार द्वारा नामित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी।

संजय प्रसाद, आई.ए.एस. राज्य सरकार के प्रतिनिधि (पदेन सदस्य) उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय विकास का समन्वय। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और गृह विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभा चुके हैं। फिलहाल सीएम के अपर मुख्य सचिव हैं।