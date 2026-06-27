27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हैदराबाद में रोड का नाम रखा ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा – ‘धन्यवाद’

Donald Trump Avenue: हैदराबाद में एक रोड का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Tanay Mishra

Jun 27, 2026

Donald Trump Avenue

डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू (Photo - Donald Trump's social media)

तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काफी खुश हो गए हैं। उनके नाम पर शहर की एक मुख्य रोड का नामकरण किया गया है। हैदराबाद में स्थित यूएस कांसुलेट जनरल के पास स्थित इस रोड को अब ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ (Donald Trump Avenue) के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर हाल ही में हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का (Mallu Bhatti Vikramarka) ने मिलकर इस नामकरण की प्लाक (पट्टिका) का अनावरण किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा - ''धन्यवाद''

अपने नाम पर एक रोड के नामकरण से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "भारत के हैदराबाद में नई 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू'। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह सम्मानित किए जाने का यह पहला मामला है। धन्यवाद।"

प्रमुख कंपनियों के ऑफिसों के करीब यह रोड

अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर यह रोड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एमेज़ॉन जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के ऑफिसों के करीब है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद की अर्थव्यवस्था में आईटी कंपनियों का अहम योगदान है।

सीएम रेड्डी ने पिछले साल रखा था प्रस्ताव

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) ने दिसंबर 2025 में ही इस रोड का नाम ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य हैदराबाद के आईटी विकास में अमेरिका के योगदान को सम्मानित करना और भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक-सांस्कृतिक संबंधों को और मज़बूत करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद टेक प्रोफेशनल्स का हब भी माना जाता है।

दोनों देशों के संबंधों में हैदराबाद की अहमियत

'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' के नामकरण कार्य्रकम में बोलते हुए राजदूत गोर ने भारत और अमेरिका के संबंधों में हैदराबाद की बढ़ती अहमियत की तारीफ की और रणनीतिक सहयोग में शहर के योगदान पर जोर दिया। गोर ने कहा, "दोनों देशों की पार्टनरशिप की तेज़ी से बढ़ती रफ्तार हैदराबाद से बेहतर कहीं और नहीं दिखती। HITEC सिटी से लेकर एयरोस्पेस और डिफेंस तक, यह क्षेत्र उस तरक्की का प्रतीक है जो हमारे आपसी रिश्तों की रफ्तार को तय कर रही है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Jun 2026 07:04 am

Published on:

27 Jun 2026 06:59 am

Hindi News / World / हैदराबाद में रोड का नाम रखा ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा – ‘धन्यवाद’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेज़ुएला में फिर आया भूकंप तो डरकर घरों से बाहर भागे लोग, तेज़ी से बढ़ रहा डबल भूकंपों में मरने वालों का आंकड़ा

Venezuela twin earthquakes
विदेश

होर्मुज को लेकर फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का पलटवार, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा

Strait of Hormuz news
विदेश

Strait of Hormuz: होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका का पलटवार, ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक

Donald Trump
विदेश

वेनेजुएला में तबाही का मंजर: दो भूकंपों से 920 लोगों की मौत, 3 हजार से ज्यादा घायल, मलबे में अब भी दबे हैं हजारों लोग, भारत ने भेजी मदद

Venezuela
विदेश

होर्मुज में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को ठहराया जिम्मेदार

US Iran conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.