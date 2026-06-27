हैदराबाद में रोड का नाम रखा ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा – ‘धन्यवाद’

तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काफी खुश हो गए हैं। उनके नाम पर शहर की एक मुख्य रोड का नामकरण किया गया है। हैदराबाद में स्थित यूएस कांसुलेट जनरल के पास स्थित इस रोड को अब ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ (Donald Trump Avenue) के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर हाल ही में हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का (Mallu Bhatti Vikramarka) ने मिलकर इस नामकरण की प्लाक (पट्टिका) का अनावरण किया।