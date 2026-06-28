Earthquake in Japan: जापान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता

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Earthquake in Japan News: जापान के होंशू द्वीप के पूर्वी तट के पास शनिवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूकंप शनिवार को 20:21 GMT पर दर्ज किया गया। इसका केंद्र जमीन से 61.1 किलोमीटर की गहराई में था।
शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, भूकंप का उपरिकेंद्र 40.24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 142.31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। भूकंप के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखा गया, लेकिन अब तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
उधर, वेनेजुएला में गत बुधवार आए दो विनाशकारी भूकंपों के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है। इस घटना से अब तक 3,238 लोग घायल हुए हैं, जबकि 3,142 लोग विस्थापित हो चुके हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल युद्धस्तर पर अभियान चला रहे हैं।
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