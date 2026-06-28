Earthquake in Japan: जापान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता

उधर, वेनेजुएला में गत बुधवार आए दो विनाशकारी भूकंपों के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है। इस घटना से अब तक 3,238 लोग घायल हुए हैं, जबकि 3,142 लोग विस्थापित हो चुके हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल युद्धस्तर पर अभियान चला रहे हैं।