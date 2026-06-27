होर्मुज को लेकर फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का पलटवार, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक, उसकी नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में उन स्थानों पर हमला किया, जहां अमेरिकी सेना तैनात है। IRGC ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने एक बार फिर अपने वादों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तट पर हवाई हमले किए। IRGC ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका की ओर से दोबारा ऐसी कार्रवाई की गई तो उसका जवाब पहले से अधिक व्यापक होगा।