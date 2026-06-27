Strait of Hormuz: होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका का पलटवार, ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक

US Iran conflict: होर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल और ड्रोन केंद्रों के साथ तटीय रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इसे बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की वापसी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई। CENTCOM ने बताया कि अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों तथा तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना का कहना है कि कमर्शियल जहाजों पर हमला युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है।