अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों पर लगेगा 100% टैरिफ, क्या भारत पर होगा असर?

Donald Trump 100% Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो भी देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स (Digital Services Tax - DST) लगाएगा, उसके अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे देशों के साथ किए गए मौजूदा व्यापार समझौते भी रद्द किए जा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और कई देशों के बीच डिजिटल टैक्स को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है।