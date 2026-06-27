अमेरिकी सेना ने शेयर किया ईरान पर हमले का 37 सेकंड्स का वीडियो, मिसाइल-ड्रोन ठिकानों और रडार साइट्स को बनाया निशाना

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच शांति समझौता (Iran-US Peace Deal) होने के बावजूद अब कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। 25 जून को आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में M/V एवर लवली जहाज पर वन-वे अटैक ड्रोन से हमला किया था, जिसका जवाब देते हुए अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को देर रात ईरान पर हमला किया।