सेशेल्स में 194 साल के ‘जोनाथन’ से मिले पीएम मोदी, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीव को अपने हाथों से खिलाया खाना

194 साल का 'जोनाथन' कछुआ से मिले पीएम मोदी
PM Modi Feeds Jonathan Tortoise: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने शनिवार को विक्टोरिया में सेशेल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया। अभयारण्य के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बड़े कछुओं को खाना खिलाते हुए देखा गया, जिनमें प्रसिद्ध 194 वर्षीय जोनाथन कछुआ भी शामिल था। जोनाथन कछुआ को दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय जानवर माना जाता है।
'एक पेड़ मां के नाम' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जन-अभियान है। इसका उद्देश्य अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी और पैटिक हर्मिनी ने परिसर के भीतर एक स्मारक पौधा भी लगाया और संरक्षण केंद्र के कर्मचारियों के साथ गहन बातचीत की, जिन्होंने अतिथि गणमान्य व्यक्तियों को अभयारण्य की अनूठी वनस्पति और जीव-जंतुओं के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री शनिवार दोपहर तीन दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचे। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे, जो 1976 में यूनाइटेड किंगडम से सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे राजनयिक संबंधों को दर्शाते हुए एक विशेष संकेत के रूप में, राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने कई शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया।
स्वागत समारोह में गुजरात के कच्छ क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य सहित जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। इस सांस्कृतिक प्रस्तुति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'अद्भुत सांस्कृतिक जुड़ाव! सेशेल्स हवाई अड्डे पर स्वागत में कच्छ का नृत्य शामिल था। जिस तरह से हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति को संरक्षित और मनाया है, वह सराहनीय है।'
प्रधानमंत्री मोदी ने X पर भव्य स्वागत की तस्वीरें भी अपलोड कीं और भारतीय प्रवासी भारतीयों के अपार स्नेह और प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। सेशेल्स में उतरते ही मिले आधिकारिक स्वागत को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के प्रति आशावाद व्यक्त किया और X पर पोस्ट किया, 'सेशेल्स में उतरा। हवाई अड्डे पर डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। सेशेल्स एक महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और हिंद महासागर में एक घनिष्ठ मित्र है। हमारे दीर्घकालिक संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के लोगों के हित में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक सार्थक यात्रा की आशा करता हूं।'
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