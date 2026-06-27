सेशेल्स में 194 साल के ‘जोनाथन’ से मिले पीएम मोदी, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीव को अपने हाथों से खिलाया खाना

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर भव्य स्वागत की तस्वीरें भी अपलोड कीं और भारतीय प्रवासी भारतीयों के अपार स्नेह और प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। सेशेल्स में उतरते ही मिले आधिकारिक स्वागत को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के प्रति आशावाद व्यक्त किया और X पर पोस्ट किया, 'सेशेल्स में उतरा। हवाई अड्डे पर डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। सेशेल्स एक महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और हिंद महासागर में एक घनिष्ठ मित्र है। हमारे दीर्घकालिक संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के लोगों के हित में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक सार्थक यात्रा की आशा करता हूं।'