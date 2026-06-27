यूक्रेन के हमले का रूस ने लिया करारा बदला: मार गिराया जेट, पायलट भागकर बचाई जान

Russia Ukraine War Update: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर हवाई मोर्चे पर तनाव बढ़ गया है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने लंबी दूरी की FP-5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से रूस के वोल्गोग्राड स्थित सैन्य संयंत्र 'टाइटन बैरिकेड्स प्लांट' पर हमला किया था। अब रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की बात कही है। इसी बीच यूक्रेनी वायुसेना ने भी अपने एक MiG-29 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की है।