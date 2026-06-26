‘सिर्फ दावों से काम नहीं चलेगा, हर जगह जांच होगी’, अमेरिका-ईरान की बयानबाजी के बीच IAEA चीफ की सख्त चेतावनी

IAEA on Iran Nuclear Program: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते तथा परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी बयानबाजी के बीच अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने साफ कहा है कि केवल दावों और इरादों के आधार पर किसी देश के परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक बेहद मजबूत सत्यापन प्रणाली जरूरी है और एजेंसी को हर परमाणु ठिकाने तक पूरी पहुंच मिलनी चाहिए।