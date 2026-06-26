ईरान के रास्ते में रोड़ा बन रहा ओमान? होर्मुज को लेकर नई घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुई बातचीत

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि ओमान के विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने होर्मुज में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को लेकर बातचीत की। अराघची ने लिखा, 'मस्कट में हाल ही में जारी संयुक्त बयान के बाद, के साथ सार्थक बातचीत हुई। हमने इस बात पर फिर से जोर दिया कि ईरान और ओमान होर्मुज में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को तय करने' के लिए बातचीत करेंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने पड़ोसियों के साथ चर्चा करके ऐसा करेंगे।