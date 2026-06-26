वेनेज़ुएला में भूकंपों से इंटरनेट पर पड़ा असर तो मदद के लिए आगे आए एलन मस्क, एक महीने देंगे फ्री स्टारलिंक सेवाएं

वेनेज़ुएला में 25 जून को भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर सैन फेलिप (San Felipe) शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप आया, जिसकी गहराई 21.9 किलोमीटर रही। इसके 38 सेकंड्स बाद भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर युमारे (Yumare) कस्बे से 23 किलोमीटर साउथईस्ट में 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर रही। दोनों ही भूकंप काफी घातक थे, जिनकी वजह से प्रभावित क्षेत्रों में ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह गईं और मलबे में तब्दील हो गईं। देश की राजधानी काराकस (Caracas) समेत कई जगह डबल भूकंपों की वजह से घर और इमारतें तबाह हो गए। अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। अमेरिका, मैक्सिको, अल साल्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पनामा, उरुग्वे, क्यूबा, कतर, तुर्की, ईरान, स्विट्रज़लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, जापान, चीन और कई अन्य देशों ने रेस्क्यू टीमें भेजी हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिल सके।