West Asia Tensions: हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर संकट के संकेत, जहाज पर हमले के बाद UN ने एस्कॉर्ट अभियान रोका

Iran on Strait of Hormuz: पश्चिम एशिया में जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। दरअसल, यह विवाद ओमान द्वारा वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोले जाने के बाद शुरू हुआ। ईरान ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद कई जहाज इस मार्ग से गुजरे। ऐसे में इस नए रूट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की खबर सामने आई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को सुरक्षित निकालने के अपने एस्कॉर्ट अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस घटना ने ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते के भविष्य को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।