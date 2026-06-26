एफबीआई ने क्यों दी अमेरिका पर ड्रोन अटैक के खतरे की चेतावनी? जानिए कितना मज़बूत है अमेरिकी डिफेंस सिस्टम

एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर राया के अनुसार सस्ती और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी अब काफी सामान्य हो गई है। कोई भी व्यक्ति दूर देश से बैठकर अमेरिका के ऊपर ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। इन ड्रोन्स को 5G/LTE से कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे इन्हें एक्सेस करना बेहद आसान हो सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट की जंग में इस तरह के ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल हुआ और ये ड्रोन अटैक काफी असरदार भी रहे। कॉम्बैट ड्रोन्स आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और ये काफी सस्ते भी हैं। एआई का इस्तेमाल इन्हें और खतरनाक बनाता है। तेज़ी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में आतंकी भी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं क्योंकि पुराने तरीकों पर निर्भरता अब पहले जितनी प्रभावी नहीं मानी जाती। दुनियाभर में अमेरिका के दुश्मनों की कमी नहीं है और ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाता है।