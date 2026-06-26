डबल भूकंपों से वेनेज़ुएला में मरने वालों की संख्या पहुंची 235, हज़ारों लोगों की मौत के खतरे के बीच मदद के लिए आगे आए कई देश

वेनेज़ुएला (Venezuela) में 25 जून को आए डबल भूकंपों (Double Earthquakes) ने तबाही मचा दी। 38 सेकंड्स के अंतराल में आए दो खतरनाक भूकंपों से जान-माल का भारी नुकसान हुआ। बैक-टू-बैक 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप देश के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंप माने जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से 1,00,000 तक पहुंचने की आशंका है।