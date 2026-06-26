कौन हैं सुजाता कार्तिकेयन? BJD में एंट्री के पीछे क्या है नवीन पटनायक का प्लान

Former IAS officer Sujata Rout Karthikeyan join BJD: ओडिशा के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में नौकरशाह से नेता बने वीके पांडियन की पत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन गुरुवार को बीजू जनता दल (BJD) में शामिल हो गईं। पार्टी में उनकी एंट्री ऐसे समय हुई है, जब बीजद में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है और कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। हालांकि, सुजाता कार्तिकेयन के पार्टी में शामिल होने पर वरिष्ठ नेताओं के एक वर्ग में असहजता देखी गई। इस बीच, बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने साफ संदेश दिया कि पार्टी की कमान अभी भी उनके हाथ में ही रहेगी और इसे लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुजाता कार्तिकेयन पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगी।