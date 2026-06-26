बेंजामिन नेतन्याहू की दो-टूक – ‘लेबनान, गाज़ा और सीरिया से नहीं हटेगी इज़रायली सेना’

लेबनान में अभी भी आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) एक्टिव है। गाज़ा में हमास (Hamas) अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सीरिया में भी ईरान समर्थित कई इस्लामिक कट्टरवादी संगठन एक्टिव हैं। ये सभी इज़रायल को अपना दुश्मन मानते हैं। इज़रायल से बॉर्डर लगने की वजह से इन जगहों से कभी भी इज़रायल के सीमावर्ती इलाकों पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में नेतन्याहू का मानना है कि उनके देशवासियों पर खतरा बना हुआ है और इसे खत्म करना ज़रूरी है। इसी वजह से नेतन्याहू के आदेश पर इज़रायली सेना लगातार साउथ लेबनान और गाज़ा में सैन्य कार्रवाई कर रही है। सीरिया में भी इज़रायली सेना समय-समय पर एयरस्ट्राइक्स करती रहती है। हालांकि इन हमलों में आतंकियों के साथ निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं।