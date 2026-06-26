बेंजामिन नेतन्याहू की दो-टूक – ‘लेबनान, गाज़ा और सीरिया से नहीं हटेगी इज़रायली सेना’

बेंजामिन नेतन्याहू (File Photo)
इज़रायल (Israel) की सेना की लेबनान और गाज़ा में सैन्य कार्रवाई जारी है। इज़रायली सेना लगातार साउथ लेबनान और गाज़ा में सीज़फायर का उल्लंघन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इज़रायली सेना अपने हमले नहीं रोक रही है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) हाल ही में कॉम्बैट ऑफिसर्स के ग्रेजुएशन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया।
कॉम्बैट ऑफिसर्स के ग्रेजुएशन कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इज़रायली सेना लेबनान (Lebanon), गाज़ा (Gaza) और सीरिया (Syria) से नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि जब तक ज़रूरत होगी, इज़रायली सेना इन तीनों जगहों पर तैनात रहेगी।
इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इन तीनों जगह सिक्योरिटी ज़ोन्स/बफर ज़ोन्स हैं और इस वजह से उनकी सेना नहीं हटेगी, जो इज़रायल की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने भी इसे ज़रूरी बताया। दोनों ने साफ कर दिया कि इज़रायली सेना इन सिक्योरिटी ज़ोन्स में बिना किसी लिमिट के रहेगी और हर संभावित खतरे से इज़रायल की रक्षा करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीनों की बॉर्डर इज़रायल से लगती है और नेतन्याहू का मानना है कि अपने देश की जनता को आतंकियों से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाना उचित है।
लेबनान में अभी भी आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) एक्टिव है। गाज़ा में हमास (Hamas) अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सीरिया में भी ईरान समर्थित कई इस्लामिक कट्टरवादी संगठन एक्टिव हैं। ये सभी इज़रायल को अपना दुश्मन मानते हैं। इज़रायल से बॉर्डर लगने की वजह से इन जगहों से कभी भी इज़रायल के सीमावर्ती इलाकों पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में नेतन्याहू का मानना है कि उनके देशवासियों पर खतरा बना हुआ है और इसे खत्म करना ज़रूरी है। इसी वजह से नेतन्याहू के आदेश पर इज़रायली सेना लगातार साउथ लेबनान और गाज़ा में सैन्य कार्रवाई कर रही है। सीरिया में भी इज़रायली सेना समय-समय पर एयरस्ट्राइक्स करती रहती है। हालांकि इन हमलों में आतंकियों के साथ निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं।
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