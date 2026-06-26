Venezuela Double Earthquakes: 24 घंटे से ज़्यादा समय तक मलबे के नीचे फंसी रही महिला, रेस्क्यू टीम ने ज़िंदा बाहर निकाला

वेनेज़ुएला (Venezuela) में 25 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के डबल भूकंपों (Double Earthquakes) ने हाहाकार मचा दिया। बैक-टू-बैक आए इन भूकंपों के बीच सिर्फ 38 सेकंड्स का अंतराल था। पहले भूकंप की गहराई 21.9 किलोमीटर और दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। कम गहराई और ज़्यादा तीव्रता होने की वजह से इन भूकंपों ने तबाही मचा दी। अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 4,300 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कई हज़ार लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप की वजह से कई इमारतें मलबे में बदल गईं और अभी भी बड़ी संख्या में लोग उसके नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सभी प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी।