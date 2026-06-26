होर्मुज में फिर बढ़ा खतरा: जहाज पर हमले के बाद UN ने रोकी निकासी योजना, 11 हजार नाविकों की सुरक्षा पर नई चिंता

Strait of Hormuz: संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसी(International Maritime Organization,IMO) ने होर्मुज स्ट्रेट से फंसे जहाजों और नाविकों को निकालने की अपनी बड़ी निकासी योजना फिलहाल रोक दी है। यह फैसला तब लिया गया, जब ओमान की खाड़ी में एक मालवाहक जहाज पर हमले की सूचना सामने आई। इस घटना ने उस समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे हाल तक राहत और निकासी के लिए सुरक्षित मानकर इस्तेमाल किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने कुछ ही दिन पहले होर्मुज स्ट्रेट में फंसे करीब 600 जहाजों और लगभग 11 हजार नाविकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन इस घटना के बाद एजेंसी ने कहा कि सुरक्षा गारंटी की दोबारा समीक्षा होने तक इस योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।