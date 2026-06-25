वेनेजुएला में मीडिया को खुलकर बोलने की आजादी क्यों नहीं? भूकंप से 164 लोगों की मौत के बाद सभी रोक हटाने की अपील

बता दें कि वेनेजुएला सरकार की एजेंसी कॉनटेल ने देश में सोशल मीडिया और कई न्यूज साइट्स को ब्लॉक कर रखा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ने तुरंत सब कुछ खोलने की अपील की है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और असली आंकड़ा पूरी दुनिया के सामने आ सके। संयुक्त राष्ट्र ने वेनेजुएला से यह तक कह दिया है कि यह जीवन-मृत्यु का मामला है, इससे कोई भी समझौता नहीं की जानी चाहिए।