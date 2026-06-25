25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वेनेजुएला भूकंप के पीछे की वजह सामने! USGS की रिपोर्ट ने खोले राज

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंपों और जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से भारी दहशत फैल गई, कई इलाकों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और लोग घरों से बाहर निकल आए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jun 25, 2026

Venezuela Earthquake

वेनेजुएला में आए भूकंप से मची तबाही (IANS)

Venezuela 7.2 Magnitude Earthquake: वेनेजुएला और जापान में गुरुवार तड़के आए भूकंपों ने लोगों में दहशत फैला दी। वेनेजुएला में लगातार दो बड़े भूकंप दर्ज किए गए, जबकि जापान में भी धरती 6.9 तीव्रता के झटकों से कांप उठी। अचानक आए इन झटकों के बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और कई इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

वेनेजुएला में लगातार दो बड़े भूकंप

रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला में पहला भूकंप सैन फेलिप शहर से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर-पूर्व (ईस्टर्न नॉर्थईस्ट) दिशा में आया। भारतीय समयानुसार यह सुबह 3:34 बजे दर्ज किया गया, जिसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके ठीक एक मिनट बाद ही दूसरा और भी शक्तिशाली भूकंप युमारे कस्बे से लगभग 23 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में आया। इस झटके की तीव्रता 7.5 दर्ज की गई, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।

जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप

वेनेजुएला के अलावा जापान में भी सुबह करीब 4 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 दर्ज की गई। अचानक आए झटकों के कारण लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए।

वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस दौरान आंतरिक मंत्री डियोसडाडो कैबेलो और नेशनल असेंबली प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज भी मौजूद रहे। राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए एक वरिष्ठ जनरल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि प्रभावित इलाकों में समन्वित तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके।

परिवहन, स्कूल और एयरपोर्ट सेवाएं ठप

भूकंप के बाद वेनेजुएला सरकार ने कई आपातकालीन कदम उठाए हैं-

  • सार्वजनिक परिवहन बंद: ट्रेन और मेट्रो सेवाएं पूरी तरह स्थगित कर दी गई हैं।
  • स्कूल और कॉलेज बंद: पूरे सप्ताह के लिए स्कूल और कॉलेजों में कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं।
  • मुख्य एयरपोर्ट बंद: राजधानी काराकास के पास स्थित मैकेटिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारी नुकसान के चलते बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूकंप के दौरान टर्मिनल की छतें गिर गईं, जिससे यात्रियों में भगदड़ मच गई।
  • रेस्क्यू ऑपरेशन जारी: मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत टीमें लगातार काम कर रही हैं, हालांकि मृतकों और घायलों का आधिकारिक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है।

भूकंप का कारण क्या है?

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, वेनेजुएला एक अत्यधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहां कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट एक-दूसरे से टकराती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप शैलो स्ट्राइक-स्लिप फॉल्टिंग के कारण आया। इस प्रक्रिया में टेक्टोनिक प्लेट्स एक-दूसरे से क्षैतिज रूप में रगड़ खाती हैं, जिससे अचानक ऊर्जा रिलीज होती है और धरती तेजी से कांप उठती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र अभी भी अस्थिर है और आने वाले दिनों में और झटके (आफ्टरशॉक्स) महसूस किए जा सकते हैं।

20 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स

राष्ट्रपति कार्यालय और रिपोर्टो के अनुसार, पहले भूकंप के बाद से अब तक वेनेजुएला में 20 से अधिक आफ्टरशॉक्स दर्ज किए जा चुके हैं। इससे राहत और बचाव कार्यों में और कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं।

मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम

भूकंप प्रभावित इलाकों में कई इमारतें ढह गई हैं, और बड़ी संख्या में लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। राहत दल लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। देशभर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जबकि लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

Earthquake: वेनेजुएला में 38 सेकंड में दो बार हिली धरती, आखिर क्यों डराते हैं डबल अर्थक्वेक; क्या भारत में भी आ सकता है शक्तिशाली भूकंप?

ये भी पढ़ें
Earthquakes in Venezuela

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 12:44 pm

Hindi News / World / वेनेजुएला भूकंप के पीछे की वजह सामने! USGS की रिपोर्ट ने खोले राज

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

34-42 अरब डॉलर खर्च, ईरान युद्ध में अमेरिका को हुआ भारी नुकसान, ट्रंप के लिए सिरदर्द बनी नई बिल की फंडिंग

Donald Trump
विदेश

Air Suvidha Portal: इबोला से प्रभावित देशों से भारत आने वालों के लिए सरकार ने शुरू किया एयर सुविधा पोर्टल

Air Suvidha Portal
राष्ट्रीय

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, ट्रंप ने मदद का बढ़ाया हाथ

Venezuela Earthquake
विदेश

बेसबॉल मैच के दौरान ही भूकंपों से कांपी धरती, वेनेज़ुएला में स्टेडियम छोड़कर भागे खिलाड़ी और दर्शक

Earthquakes during baseball match in Venezuela
विदेश

वेनेजुएला और जापान के भूकंप के वीडियो आए सामने, चारों तरफ मची अफरा-तफरी, मलबे में तब्दील पूरा इलाका

7.5 Magnitude Earthquake
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.