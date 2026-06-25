वेनेजुएला भूकंप के पीछे की वजह सामने! USGS की रिपोर्ट ने खोले राज

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, वेनेजुएला एक अत्यधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहां कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट एक-दूसरे से टकराती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप शैलो स्ट्राइक-स्लिप फॉल्टिंग के कारण आया। इस प्रक्रिया में टेक्टोनिक प्लेट्स एक-दूसरे से क्षैतिज रूप में रगड़ खाती हैं, जिससे अचानक ऊर्जा रिलीज होती है और धरती तेजी से कांप उठती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र अभी भी अस्थिर है और आने वाले दिनों में और झटके (आफ्टरशॉक्स) महसूस किए जा सकते हैं।